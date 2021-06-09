«Левада-центр»: За два последних года доля желающих покинуть Россию увеличилась

За два последних года доля желающих покинуть Россию увеличилась, — констатирует «Левада-центр». Социолог Степан Гончаров сказал «Эху Москвы», что одна из причин – это недовольство качеством жизни.

По словам Гончарова, людей, реально готовых уехать, тоже стало больше. Отметим, что российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов считает, что таким образом люди выражают недовольство властями, но мало кто из них действительно покинет Россию. Такое мнение Александр Баунов высказал в эфире «Эха Москвы».

Среди основных причин, по которым многие остаются в России, Александр Баунов назвал трудности, связанные с визами, физическую удаленность от других стран и плохое знание языков.