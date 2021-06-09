The Insider и Bellingcat: Писатель Дмитрий Быков в апреле 2019 года был отравлен сотрудниками ФСБ

Писатель Дмитрий Быков в апреле 2019 года был отравлен сотрудниками ФСБ, — утверждают издания The Insider и расследовательская группа Bellingcat. По их данным, в этом покушении на убийство участвуют те же сотрудники силовых структур, что и в отравлении политика Алексея Навального. Покушению предшествовала долгая слежка, — рассказал «Эху Москвы» журналист Bellingcat Христо Грозев.

Как выяснилось в ходе расследования, нервно-паралитическое вещество было нанесено на нижнее белье. Отравители смогли проникнуть в номер гостиницы в Новосибирске – судя по всему, не без содействия персонала отеля. У Дмитрия Быкова было много общих симптомов с Алексеем Навальным. Врачи, с которыми общались расследователи, сходятся на том, что никакие естественные причины не могли привести к такому ухудшению состояния.

Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в апреле 2019 года. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу.

Утром 16 апреля во время посадки на рейс Дмитрий Быков пожаловался на тошноту и неважное самочувствие. Состояние здоровья писателя стремительно ухудшалось – уже во время взлета его бросило в пот и началась рвота. Чтобы хоть немного облегчить свои страдания, Быков лег на пол. Он начал терять сознание, а к тому моменту, когда борт наконец сел в Уфе, уже не мог самостоятельно передвигаться. Ему помогли добраться до скорой, которая и отвезла писателя в больницу. В машине у Быкова нарушилась речь, так что никто не мог разобрать, что он говорит. В медучреждении его ввели в медикаментозную кому.

Как отмечает издание The Insider, по сути врачи так и не поняли причину резкого ухудшения состояния здоровья писателя и лечили симптомы. Однозначно диагноз они не назвали. Сам Быков уже после того, как пришел в себя, в эфире «Эха» назвал причиной отравление и отметил, что у него не было ни диабета, ни гипертонии, а также отверг версию с алкоголем и наркотиками.

Что касается доставки пациента в Москву из Уфы, то, ее, как рассказал The Insider главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, пытались сорвать. Частный борт с двумя реаниматологами на борту, вылетевшими из столицы за Быковым, уже в воздухе получил команду развернуться и смог вывезти писателя в Москву только после вмешательства главреда. Как поясняется, услуги частной медицинской компании понадобилось, поскольку надеяться на самолет Минздрава не приходилось – его отменили после телемедицинской консультации с главными внештатными специалистами ведомства по неврологии. Впрочем, уже через день после госпитализации, консилиум посчитал возможным транспортировку Быкова.

Уже после того, как Быков пришел в себя, у него на спине обнаружилось большое пятно, которое не проходило около месяца. Специалисты в разговоре с The Insider не исключили, что это мог быть след от яда.

Член думского комитета по безопасности Андрей Луговой уверен, что расследование об отравлении Дмитрия Быкова не имеет ничего общего с реальностью. Об этом он сказал в интервью «Эха Москвы».

По словам Андрея Лугового, с таким же успехом расследователи могли сказать, что Быкова отравили иностранные спецслужбы, чтобы бросить подозрение на сотрудников ФСБ.