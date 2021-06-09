По его словам, «единороссы» в пандемию действовали сплоченно, ответственно и максимально эффективно, — передает ТАСС. На совместном заседании высшего и генерального советов партии, Медведев призвал ее членов без всякого стеснения рассказывать гражданам о партийных достижениях.
Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев уверен, что у партии есть все для победы на предстоящих выборах
По его словам, «единороссы» в пандемию действовали сплоченно, ответственно и максимально эффективно, — передает ТАСС. На совместном заседании высшего и генерального советов партии, Медведев призвал ее членов без всякого стеснения рассказывать гражданам о партийных достижениях.