США вскоре введут новые санкции в отношении Белоруссии, сообщил посол в республике

Это передает агентство РИА Новости. Сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступит в американском Сенате. Ранее она призвала к новым мерам против властей Белоруссии из-за посадки в Минске пассажирского самолета ирландской компании «РайанЭйр» и последующего ареста журналиста Романа Протасевича.