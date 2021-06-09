Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которому назначили 6 лет колонии

По версии обвинения, трое молодых людей в январе 2018 года разбили окно в офисе «Единой России» на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Два других фигуранта получили четыре и два года условно. Мифтахов выражал уверенность, что его преследуют из-за его политических взглядов. В его поддержку ранее выступили многие члены Российской академии наук.