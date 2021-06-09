Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня выступит в Сенате США

Ее выступление в американском Конгрессе состоится ровно за неделю до встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

1 июня Светлана Тихановская встретилась с американскими Сенаторами из комитета по иностранным делам Робом Портманом, Крисом Мерфи и Джин Шахин в Вильнюсе, после чего сенаторы пригласили лидера белорусской оппозиции выступить в комитете по иностранным делам. После встречи со Светланой Тихановской в Вильнюсе сенаторы призвали к новым санкциями в отношении режима Александра Лукашенко, в частности, за угон самолета RyanAir и арест оппозиционного журналиста Романа Протесевича и его девушки, российской гражданки Софии Сапеги. Тема угона самолета стала центральной на встрече в Вильнюсе и останется таковой в ходе сегодняшнего выступления Светланы Тихановской в Сенате США в виртуальном режиме — выступление лидера белорусской оппозиции приходится на день, когда президент Джо Байден отправляется в свою первую поездку в Европу — на саммит G7 и в НАТО, а затем 16 июня на двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки ранее заявляла, что президент США Джо Байден намерен обсудить Беларусь на встрече с Владимиром Путиным в Женеве.