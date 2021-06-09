В российском МИДе назвали лицемерным приговор генералу Ратко Младичу

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что другие участники конфликта в Боснии и Герцеговине были оправданы. Она утверждает, что в ходе процесса нарушались права подсудимого на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Накануне апелляционная палата международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге отклонила апелляцию бывшего командующего армией боснийских сербов на приговор, вынесенный ему в ноябре 2017-го года. Как передает РИА Новости, ему оставили в силе ответственность за геноцид в городе Сребреница в июле 1995-го года, а также за преступления против человечености и военные преступления.