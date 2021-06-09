Суд в Чечне осудил депортированного из Франции Магомеда Гадаева на 1,5 года заключения

Его признали виновным по делу о хранении оружия.

Суд против Гадаева состоялся в спешке – из-за этого на нем не было правозащитников, следивших за его судьбой, рассказала его жена. Уроженец Чечни пользовался услугами адвокатов по назначению – ранее он дважды отказывался от своих представителей, что вызывало опасения правозащитников. Они сомневались в том, что это было добровольное решение.

Следствие обвинило Гадаева в незаконном хранении оружие, утверждая, что на чердаке дома его родителей были найдены автомат и восемь патронов. При этом сам чеченец не жил там более 10 лет. Все это время он находился во Франции, куда выехал из-за опасений за свою жизнь. Как пишет сайт «Русской службы Би-би-си», в 2010 году Гадаев дал показания о пытках над заключенными в Чечне.

Однако в октябре прошлого года французские силовики его задержали на фоне убийства 18-летним чеченцем местного учителя Самюэля Пати. Гадаева заподозрили в связях с радикальными исламистскими движениями, однако дело так и не было возбуждено. Несмотря на решения суда, который предписал не депортировать Гадаева, в апреле его выслали из Франции в Россию.

Ранее поступали сведения еще о нескольких случаях задержаний чеченцев во Франции и их выдворения в Россию.