Столичные власти усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Москве отреагировали на резкий рост количества новых случаев коронавируса.

Ситуация в городе вернулась к январским параметрам. Накануне в Москве впервые с начала года зафиксировали более 4 тысяч ста новых случаев коронавинуса. К тому, как граждане соблюдают масочно-перчаточный режим соответствующие структуры будут отныне относится внимательнее. Об этом РИА заявил глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Москвичам также напоминают, что нарушение означенного режима может повлечь за собой штраф до 5 тысяч рублей. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил ТАСС, что не собирается вводить более жестких ограничений, но при этом призвал рестораторов и владельцев кафе следить за соблюдением правил, а горожан — сделать прививки. Вице-мэр столицы Анастасия Ракова через прессу обратилась к москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, сократить контакты и носить маски и перчатки.

По словам Сергея Соябнина сейчас в столичных больницах лечатся около 10 тысяч человек и в ближайшее время будут открыты несколько больниц.