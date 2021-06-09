Депутат Луговой уверен, что расследование об отравлении писателя Быкова не имеет ничего общего с реальностью

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой уверен, что расследование об отравлении писателя Дмитрия Быкова не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня нет никакого сомнения, что более кровожадной организации, чем спецслужбы России, нет. А если говорить серьезно, то это глупость какая-то. Если послушать The Insider и Bellingcat, они как правило, предоставляют информацию для того, чтобы создать повестку дня, и чтобы все ее обсуждали и комментировали — либо подтверждали, либо опровергали. Поэтому шуточно отношусь к их идеям, к их информации», — сказал он.

По словам А.Лугового, с таким же успехом расследователи могли сказать, что Быкова отравили иностранные спецслужбы, чтобы бросить подозрение на сотрудников ФСБ.

The Insider и Bellingcat опубликовали материал, в котором утверждают, что в покушении на убийство писателя Дмитрия Быкова в 2019 году участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые летом прошлого года предположительно отравили оппозиционера Алексея Навального.

Д.Быков был госпитализирован 16 апреля 2019 года в Уфе, где он должен был выступить с лекцией. Писателю стало плохо на борту самолета. Д.Быков отмечал, что причиной его госпитализации в Уфе было отравление.