Сергей Шойгу получил высшую награду Российской академии художеств за главный храм вооруженных сил

Министр обороны был соавтором идеи его создания, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского патриархата. Награду академии также получили главные архитекторы храма, построенного в подмосковном парке «Патриот» Дмитрий Смирнов и Салават Щербаков.

