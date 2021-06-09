Один из пострадавших погиб. Ранее присяжные признали Антона Бережного виновным, но достойным снисхождения. Нападение произошло летом 2019-го года. В рамках первого рассмотрения дела присяжными Бережной был оправдан.
Басманный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии подозреваемого в нападении на геев у Курского вокзала
Один из пострадавших погиб. Ранее присяжные признали Антона Бережного виновным, но достойным снисхождения. Нападение произошло летом 2019-го года. В рамках первого рассмотрения дела присяжными Бережной был оправдан.