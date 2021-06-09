Суд изберет меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому завтра, — сообщает источник Интерфакса. По данным СК, против него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Хованский был задержан в Петербурге. В СК утверждают, что он признал вину. По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела стала песня о чеченских боевиках и терактах на Дубровке, которая была размещена около года назад на YouTube-канале с 25 подписчиками. Хованский отметил, что не исполнял ее публично и уже принес за нее извинения. Если видеоблогера признают виновным, то ему грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
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