Глава ГИБДД заявил, что категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час

Михаил Черников сказал агентству РИА Новости, что МВД не поддерживает уменьшение нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, предлагающие такие меры думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов. Ранее агентство ТАСС сообщило, что такие инициативы якобы поддержали в столичной ГИБДД.

