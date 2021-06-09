Bellingcat и Инсайдер утверждают, что ФСБ пыталась отравить писателя Дмитрия Быкова

Расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер утверждают, что ФСБ пыталась отравить писателя Дмитрия Быкова. По их сведениям, это произошло в 2019 году. Сотрудники спецслужбы следили за Быковым целый год, — рассказал в нашем эфире журналист Bellingcat Христо Грозев. По его словам, нервно-паралитический яд мог быть нанесен на одежду писателя.