Юрист Дарбинян: Оплата штрафов РКН за отказ удалить запрещенный контент остается добровольной для соцсетей

Оплата штрафов Роскомнадзора за отказ удалить запрещенный контент остается добровольной для Telegram и других зарубежных соцсетей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода, адвокат Саркис Дарбинян.

«Так как между Россией, США и Великобританий нет соглашения о взаимопомощи по административным делам, уплата штрафа остается делом добровольным. Если компания откажется выполнять и платить эти штрафы, никакой возможности воздействия на них кроме ограничения доступа к сервисам не предусматривается», — сказал он.

С.Дарбинян отметил, что за весенний период Роскомнадзор выписал уже более 10 миллионов штрафов в отношении американских компаний.

Мировой суд Таганского районного суда 9 июня рассмотрит новые протоколы в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенный контент. В общей сложности, руководству Telegram может грозить штраф на 16 миллионов рублей. В мае по двум протоколам мессенджер был оштрафован на общую сумму в 5 миллионов. Чиновники говорят, что причиной стала информация с призывами к несовершеннолетним принимать участие в несогласованных акциях.