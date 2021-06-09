США решают, как поступить с миллионами доз вакцины против коронавируса, чей срок заканчивается уже в текущем месяце, — сообщает издание The Wall Street Journal.

Запасы почти просроченного антивирусного препарата Джонсон энд Джонсон, третьей американской вакцины, утвержденной в феврале национальным регулятором, скопились в штатах Арканзас, Огайо, Оклахома, Пенсильвания и ряде других, пишет газета. При этом вариантов того, как можно оперативно использовать ее внутри страны или отправить за рубеж, крайне мало. Образовавшиеся на складах неиспользованные излишки эксперты связывают с временной приостановкой вакцинирования в апреле месяце, когда возникли опасения, что прививка может вызывать образование тромбов. На сегодня использованы 21.4 миллиона доз вакцины Джонсон энд Джонсон или чуть более половины от того, что было произведено, и спрос на препарат в самих Соединенных штатах растет темпами, не достаточными для истекающего в конце июня срока его действия.

Отправка вакцины Джонсон энд Джонсон в развивающиеся страны в виде гуманитарной помощи, по мнению специалистов, помимо жестких временных рамок, также сопряжена со значительными логистическими и юридическими трудностями.