Власти СПб и минкультуры с Газпромом должны до конца года решить, появятся ли на Охтинском мысе археологический музей

Власти Санкт-Петербурга и министерства культуры вместе с «Газпромом» должны будут до конца года решить, появятся ли на Охтинском мысе археологический музей. Предполагалось, что вопрос будет решен до 1 мая, однако, срок продлили.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в интервью «Эху Москвы» выразил уверенность, что компромисс, в итоге, будет найден.

На Охтинском мысе «Газпром-нефть» собирается построить свой офис. Археологический музей пока планируют создать лишь на небольшом участке. Градозащитники считают, что весь мыс должен стать музейным пространством.

