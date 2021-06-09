Борис Титов просит следственное управление МВД провести проверку обоснованности задержания бывшего главы «Трансфин-М»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов просит следственное управление МВД провести проверку обоснованности задержания бывшего главы компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, — передает ТАСС. Предприниматель был задержан по подозрению в хищении одного миллиарда рублей. Титов отмечает, что в доме Зотова был проведен обыск, он длился 15 часов, но адвокатов допустили не сразу. При этом сам предприниматель ответил на все вопросы следователей. Бизнес-омбудсмен считает, что на Зотова оказывается давление.

