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16:03, 09 июня 2021

Минпромторг утверждает, что не поставлял российские аппараты ИВЛ в больнице в Рязани, где произошел пожар

Минпромторг утверждает, что не поставлял российские аппараты искусственной вентиляции легких в больнице в Рязани, где произошел пожар. Как передает ТАСС, ссылаясь на ведомство, данное оборудование было произведено в Китае. Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко минувшей ночью. Погибли три человека. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил, что загорелся именно аппарат ИВЛ, который пыталась потушить медсестра.

Власти считают, что на установление точной причины возгорания уйдет около месяца.



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