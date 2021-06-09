Инсайдер и Bellingcat: Писателя Дмитрия Быкова два года назад отравили сотрудники ФСБ

Писателя Дмитрия Быкова два года назад отравили сотрудники ФСБ, — утверждают издания Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat. Журналист Христо Грозев говорит, что за Быковым была организована долгая слежка и писатель был отравлен нервнопаралитическим веществом.

Сам Дмитрий Быков еще в 2019 году выражал уверенность, что его именно отравили. Комментариев российских правоохранительных органов, а также властей пока не последовало.

