Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан получил уже пять предупреждений в мордовской колонии, — утверждают адвокаты. Из-за этого у него более строгое содержание – например, он может работать только в первую смену и после обеда не может выходить на прогулку. Также, как передает Интерфакс, Уилану отказали в снятии статуса склонного к побегу.

