Европарламент утвердил введение ковид-сертификатов

С 1 июля система заработает официально. Ранее она была запущена в тестовом режиме. Документ будет содержать информацию о вакцинации, отрицательных ПЦР-тестах или о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Сертификат будет доступен бесплатно в электронном и бумажном виде.

