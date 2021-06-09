Bellingcat: ФСБ вело слежку и пыталось отравить писателя Дмитрия Быкова в 2019 году

ФСБ вело слежку и пыталось отравить писателя Дмитрия Быкова в 2018 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев «Мы смогли обнаружить реальную слежку за Дмитрием Быковым, которая длилась почти год. За ним следили во время нескольких его путешествий по стране, когда он читал лекции еще в 2018 году. За ним следили люди, которые связаны и с отравлением Навального, они относятся ко второй службе ФСБ, мы смогли их вычислить как представителей службы по борьбе с экстремизмом. <...> Они прилетели вместе с Дмитрием Быковым в Новосибирск, затем они срочно купили себе билет обратно в Москву в ночь, сразу после его участия в тотальном диктанте. Мы считаем, что очень вероятно, что именно во время его публичного выступления был идеальный момент, чтобы они положили яд в его номер», — сказал он.

Х.Грозев отметил, что отравители могли нанести яд на одежду Дмитрия Быкова.

«Гипотеза, что они наносили нервно-паралитический яд на его одежду так, как было с Навальным, этот яд попал на его кожу только двумя днями позже. Он надел эту одежду 16-го утром, когда вылетел в Уфу, и во время полета в Уфу ему стало очень плохо. По его собственным описаниям, он ощущал тоже самое, что Алексей Навальный потом описывал в своих интервью после отравления «Новичком». Он попал в кому по приземлении в Уфе и оставался почти неделю в коме», — подчеркнул он.

Расследователь добавил, что выбор писателя в качестве жертвы для отравления выглядит неожиданно.

«Мы считаем, что это всего 10 человек, которых мы на протяжении последних нескольких месяцев вычислили, они занимаются этими отравлениями ФСБ. Что для нас неожиданно – это профиль новой жертвы. <...> Мы считали, что они охотятся за оппозиционерами, которые очень активно борются с властью, но Быков – поэт, он автор книг, он читает лекции. Самое абсурдное, что они за ним охотились, когда он читал лекции о «Карлсоне на крыше», «Гарри Поттере» и так далее.

Российский писатель и публицист Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля 2019 года в Уфе, где он должен был выступить с лекцией. Писателю стало плохо на борту самолета. Д.Быков отмечал, что причиной его госпитализации в Уфе было отравление.