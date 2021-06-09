Новые следственные действия проводятся в фирмах по аренде самокатов в Санкт-Петербурге

Следственный комитет напоминает, что за последний месяц в городе зафиксировано восемь происшествий, связанных с ними. Ранее стало известно, что несколько компаний приостановили работу в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь одной из них Whoosh

Юлия Каймолик сказала, что сейчас идут переговоры с властями. Каймолик надеется, что в ближайшее время компании вернутся к полноценной работе в северной столице.