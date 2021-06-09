«Биллингкэт» и издание «Инсайдер» обвинили сотрудников ФСБ в попытке отравления писателя Дмитрия Быкова

Расследовательская группа «Биллингкэт» и издание «Инсайдер» обвинили сотрудников ФСБ в попытке отравления российского оппозиционера, писателя Дмитрия Быкова.

В опубликованном расследовании утверждается, что за Быковым долго следили. Сотрудники ФСБ следовали за Быковым в поездках по городам России. В числе специалистов были как эксперты по химическим веществам и врачи, так и сотрудники службы по защите конституционного строя, причем в Билингкэт и Инсайдере уверяют, что это те же люди, которые следили и за Алексеем Навальным. В Новосибирске по утверждению авторов они предприняли попытку отравить писателя, который приехал на тотальный диктант. Вместе с женой он остановился в том же отеле, в котором год спустя должен был поселиться и Навальный. На основании того, что означенные люди были в городе, Быков и его жена отсутствовали в номере, а с мероприятия велась трансляция, делается вывод, что писатель мог быть отравлен.

Ранее СМИ сообщали, что причиной комы, в которой Дмитрий Быков провел пять дней, было обострение сахарного диабета.