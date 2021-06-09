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14:35, 09 июня 2021

Суд по делу о крушении рейса МН17 отклонил показания о пуске ракеты с территории, контролируемой украинскими военными

В Нидерландах сегодня продолжается процесс, на котором заочно судят четырех обвиняемых в атаке на малазийский «Боинг».

О том, что ракету запустили со стороны Амвросиевки под Донецком заявили два свидетеля. Это пара украинских беженцев, которая сейчас проживает в России – сообщила судья Хелейн Керстен-Фокенс. Следственная группа, впрочем, их показания отвергла, мотивировав это тем, что указанная точка находится слишком далеко от того места, где пассажирский лайнер пропал с радаров. Кроме того, эти показания противоречат словам других очевидцев, которые были впервые оглашены накануне. В общей сложности 20 свидетелей указали на то, что видели в небе след от ракеты или слышали взрыв в районе Снежного, который до сих пор занят сепаратистами.

«Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, были сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Следователи пришли к выводу, что ракета была выпущена зенитным комплексом «Бук», который прибыл с территории России, а затем вернулся обратно. Обвиняемые – трое россиян и украинец – в суде не присутствуют. Лишь одного из них представляют адвокаты.

Москва свою причастность к крушению рейса МН17 отвергает и называет следствие политизированным, предвзятым и однобоким.


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