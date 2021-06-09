Издание «Инсайдер» и расследовательская группа Bellingcat утверждают, что в отравлении писателя Дмитрия Быкова участвовали те же сотрудники спецслужб, что и в отравлении политика Алексея Навального. Этому предшествовала долгая слежка.
В апреле 2019 года, в ходе поездки по регионам, Дмитрий Быков был отравлен, он впал в кому и ему чудом удалось избежать смерти.
«Инсайдер» и Bellingcat: В отравлении Быкова участвовали те же сотрудники спецслужб, что и в отравлении Навального
Издание «Инсайдер» и расследовательская группа Bellingcat утверждают, что в отравлении писателя Дмитрия Быкова участвовали те же сотрудники спецслужб, что и в отравлении политика Алексея Навального. Этому предшествовала долгая слежка.