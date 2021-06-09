ГД в окончательном чтении приняла законопроект о запрете на сотрудничество с иностранными нежелательными организациями

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о запрете на сотрудничество с иностранными нежелательными организациями. В случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом, документ начнет действовать с 1 октября.

Законопроект, поддержанный парламентариями, предусматривает обновленный перечень признаков, которые позволят властям признавать иностранную или международную неправительственную организацию нежелательной. Это финансовая помощь тем НПО, которые уже имеют в России такой статус. При этом речь идет при посредничестве, которая, как указано в документе, представляет угрозу основам конституционного строя или безопасности страны.

Росфинмониторнг, в свою очередь, наделят новыми полномочиями. Ему разрешат отслеживать любые денежные переводы российским гражданам и юридическим лицам с территории определенных государств. Доступ к перечню таких стран будет ограничен и доведен до банков по специальному механизму – какому именно, пока не уточняется.

Все эти нормы депутаты считают попыткой еще сильнее ограничить негативное влияние из-за рубежа. Об этом, в частности, сказал глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение обязательного контроля за любыми денежными операциями некоммерческих организаций. Под исключение попали госкорпорации, школы и ряд других учреждений.

В Госдуме также находится законопроект, который вводит уголовную ответственность за участие в иностранной НПО, признанной в России нежелательной. Сроки заключения по нему будут достигать шести лет.