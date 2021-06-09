Мосгорсуд в эти минуты решает судьбу трех структур, связанных с Алексеем Навальным

По требованию прокуратуры, они могут быть признанными экстремистскими, а их деятельность будет запрещена.

Слушания проходят в закрытом режиме из-за секретных данных в материалах. Но связь между залом заседаний и внешним миром поддерживается благодаря юристам команды Навального. Они сообщают детали разбирательства в своих социальных сетях.

Защита привезла в суд в прямом смысле слова целый чемодан ходатайств. На слушаниях попросила рассекретить дело, истребовать диски с протоколами осмотра сайтов, но судья все эти просьбы отклонил.

Дело уже рассматривается по существу. В зале то и дело звучит фамилия Навального, но вызывать его в качестве свидетеля не стали. Решение обещают вынести до конца дня.

Окончания процесса возле главного входа в Мосгорсуд терпеливо ждут три десятка журналистов, в том числе с федеральных телеканалов. Рядом дежурят несколько нарядов полиции. Неподалеку два автобуса силовиков. Сторонников или противников Навального во дворе суда не видно, поэтому меры безопасности кажутся избыточными. Кстати, прокуроры в суд пришли с охраной.

Напомню, надзорное ведомство считает, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный иностранным агентом, Штабы Навального и Движение в защиту прав граждан готовят цветную революцию для свержения конституционного строя России, поэтому и должны быть запрещены.

В слушаниях сейчас объявлен перерыв.