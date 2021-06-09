Собянин: В текущей ситуации с COVID-19 в Москве не требуется вводить локдаун

В текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве не требуется вводить локдаун. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с рестораторами в среду.

«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — сказал мэр, отметив, что на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью инфекции без этой меры.

«Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», — сказал Собянин.

Столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема пациентов дополнительные больницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы заявляют об ухудшении эпидемической обстановки в гордое: количество заболевших коронавирусом растет, — заявляют в Главконтроле и обещают усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Это произошло после выхода данных о более чем 4 тысячах новых случаев COVID-19, которые, по официальным данным, были выявлены за минувшие сутки. Так много заражений не регистрировали в Москве с января этого года.

В России, по официальным данным, за минувшие сутки было зарегистрировано почти 10 с половиной тысяч заболевших. И это максимальный показатель с марта.