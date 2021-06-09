Минувшей ночью в Санкт-Петербурге был задержан известный блогер Юрий Хованский

В его квартире прошел обыск в рамках возбужденного уголовного дела. Позже пресс-секретарь Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Сергей Капитнов рассказал, что блогеру предъявлены обвинения.

СК также выпустил видео, на котором сам Хованский говорит, что признает себя виновным в исполнении песни, в которой одобрял терроризм и призывал к совершению терактов. Речь идет о песне под гитару, которая была размещена на одном из YouTube-каналов, не имеющих отношения к Хованскому.

У блогера почти 4,5 миллиона подписчиков в YouTube. Сообщалось также, что он является помощником первого зам.руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василия Власова. Сам депутат недоумевает, почему задержание Хованского произошло незадолго до выборов. Впрочем, Власов добавил, что Хованский уже полгода не является его помощником.

