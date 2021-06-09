Петербургские сервисы проката самокатов прекратили работу, а к их организаторам пришли сотрудники СК

Петербургские сервисы проката самокатов прекратили работу, а к их организаторам пришли сотрудники следственного комитета. Правда, бизнесменов уверяют, что скоро они смогут вернуть технику на улицы.

Приложения для смартфонов, через которые пользователи могли взять в аренду самокаты, не действуют, а парковки двухколёсного электротранспорта пустуют. Сотрудники многих сервисов заранее убрали технику на склады, а тем, кто не поспешил спрятать самокаты со стоянок, пришлось их разыскивать. Представитель сервиса проката Бизи флай Евгений рассказал, что имущество фирмы просто увезли.

К тем, кто заранее вывез технику с петербургских улиц, приходят оперативники. Сотрудники следственного комитета провели обыск в компании по аренде самокатов Вуш. А у сервиса «Мангу» оперативники СК опечатали склад, рассказал владелец фирмы Алексей Колосов.

Сейчас на петербургских улицах остались только самокаты частных владельцев.

Пресс-секретарь компании Whoosh, которая работает не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве и других городах, сказала «Эху Москвы», что ситуация с самокатами в Северной Столице вряд ли повторится в других городах.

В столичном департаменте транспорта, куда «Эхо Москвы» обратились с вопросом, возможна ли такая ситуация в Москве, «Эху Москвы» посоветовали обращаться в правоохранительные органы, которые, напомним, были инициаторами нынешних событий в Питере.

Следственный комитет России готовит свои предложения по урегулированию статуса электросамокатов. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. «В настоящее время СК России также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве», — сообщила Петренко. Кроме того, ведомство призывает Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов.