Депутат Власов сообщил, что его задержанный помощник блогер Хованский неоднократно извинялся за шутку про Норд-Ост

Депутат Госдумы Василий Власов сообщил, что его задержанный помощник блогер Юрия Хованский неоднократно извинялся за шутку 10-летней давности про Норд-Ост. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Василий Власов.

«Идет речь о крайне неудачной шутке 10-летней давности, мы с Юрием, когда начинали сотрудничать, на эту тему разговаривали. В 2014 году к нему приходила полиция, брала объяснения по этому поводу, они все записали, провели профилактическую беседу и отпустили его. Сейчас за три месяца до выборов в Государственную Думу все СМИ начинают поднимать эту тему, задерживают его как террориста какого-то со спецназом. Все это из-за шутки 10-летней давности. <...> Почему спустя 10 лет к нему по этому делу приходят? Он за этот инцидент много раз извинялся. Никто ее не одобряет, мы все эту шутку осуждаем, и он ее осуждает, он был неправ и он на многих стримах за нее извинялся», — подчеркнул он.

Помощника депутата Госдумы Василий Власова блогера Юрия Хованского задержали сегодня в Санкт-Петербурге. Как сообщается в СМИ, в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Радио «Говорит Москва» уточняет, что в одном из роликов Ю.Хованский исполнил песню, в которой оправдывал теракт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и взрывам в метро. Издание «База» отмечает, что минувшей ночью у Ю.Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел. Ю.Хованский ведет в YouTubе видеоблог с 4,4 миллионами подписчиков.