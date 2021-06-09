Денежные переводы россиян из ряда стран попадут под контроль Росфинмониторинга

Норма начнет действовать с 1 октября. Перечень стран будет сформирован по согласованию с Центральным банком. Эти поправки содержатся в законе о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО. Сегодня этот документ Госдума одобрила в окончательном чтении.