В России продолжают увеличиваться темпы роста количества новых случаев коронавируса

По суточному приросту страна вернулась к мартовским показателям, а Москва – к январским.

Впервые с 14 марта в России больше 10 тысяч положительных проб на КОФИД-19. В десяти российских регионах – более 100 новых случаев. При этом 16 процентов инфицированных никаких симптомов заболевания не испытывают. Шестой день подряд выздоровевших меньше, чем тех, кто заразился коронавирусом, хотя во вторник выписалось максимальное количество россиян с 20 мая. В Москве ситуация еще более тревожная. Впервые с января этого года – более 4 000 новых случаев. Как сообщает издание Форбс госпитализировано примерно полторы тысячи человек, что меньше чем накануне, но уже девятый день столичные больницы принимают больше тысячи пациентов. Суточный показатель смертности в стране вплотную подобрался к четыремстам. Скончалось 399 человек.

Почти 14 миллионов россиян по данным РБК сделали хотя бы один компонент прививки от коронавируса. Это около 5 с половиной процентов.