Кикшеринговые компании приостановили работу в Петербурге

Пресс-секретарь компании Whoosh Юлия Каймолик сказала «Эху Москвы», что сейчас идут переговоры с городскими властями. «Кикшеринги в Санкт-Петербурге действительно приостановили свою работу, надеемся, вернемся к работе в ближайшее время. Мы взяли эту паузу для того, чтобы с администрацией договориться о том, как деятельность кикшерингов в городе будет регламентирована. Ситуация исключительная, в других городах кикшеринги продолжают работать в штатном режиме. <...> Мы не ожидаем повторения ситуации Петербурга ни в одном из других городов. Мы планируем в ближайшее время подписать соглашение с городом и начать работать в рамках этого соглашения, пока соглашение не подписано», — сказала она. Ю.Камойлик отметила, что решение принято внутри компании. Юлия Каймолик надеется, что кикшеринговые компании в Петербурге вернутся к работе в ближайшее время.
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