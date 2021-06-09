СК опубликовал видеозапись, на которой Хованский говорит, что действительно исполнял песню с оправданием терроризма

Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой блогер Хованский говорит, что действительно исполнял песню с оправданием терроризма.

Юрий Хованский был задержан минувшей ночью. У него дома был проведен обыск. Возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и призывам к террористической деятельности.

Впрочем, пока сообщается, что блогер находится в статусе подозреваемого. В YouTube у Хованского почти 4,5 миллион подписчиков. С 2019 года он является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

