Гольц: Несмотря на возврат подлодки «Чакра» из-за взрыва на борту, Россия продолжит передавать подлодки Индии в лизинг

Несмотря на возврат подводной лодки «Чакра» из-за взрыва на борту, Россия продолжит передавать атомные подводные лодки Индии в лизинг. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель и шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц.

«Без малого 10 лет подводная лодка прослужила для подготовки индийских экипажей. Как сообщают агентства в конце концов произошел взрыв баллона с воздухом, который находился между прочным и тонким корпусом, и повредил оба. Эта конкретная подводная лодка возвращается, но Россия будет продолжать давать свои подводные лодки в лизинг. Никакого позора я здесь не вижу, за 10 лет у механизма такого класса наверняка набираются поломки в результате эксплуатации», — сказал он.

А.Гольц отметил, что следующую подводную лодку Россия передаст Индии в 2025 году.

Индия вернет России подводную лодку «Чакра». По информации СМИ, на подлодке взорвался баллон воздуха высокого давления, повредив корпус. Взрыв произошел весной 2020 года во время похода. Российмкое судно было передано Индии в начале 2012 года.