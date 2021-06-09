Комитет постоянных представителей ЕС без обсуждения продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя. На следующей неделе это решение будет формально одобрено Советом ЕС, после чего вступит в силу.

Санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, запрещают европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам заходить в его порты.

Документом также вводится полная торговая блокада полуострова. Жителям Крыма, получившим российские паспорта, ЕС не выдает въездные визы.

