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12:36, 09 июня 2021

Комитет постоянных представителей ЕС без обсуждения продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма

Комитет постоянных представителей ЕС без обсуждения продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя. На следующей неделе это решение будет формально одобрено Советом ЕС, после чего вступит в силу.

Санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, запрещают европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам заходить в его порты.

Документом также вводится полная торговая блокада полуострова. Жителям Крыма, получившим российские паспорта, ЕС не выдает въездные визы.



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