Житель Сочи, по данным МВД, застрелил двух судебных приставов

Они намеревались исполнить решение суда о выселении семьи из дома.

Стрельба произошла утром: как рассказали в сочинской полиции, после того, как к местному жителю пришли приставы, он достал охотничье ружье и открыл огонь. Этому предшествовала словесная перепалка. Как утверждает источник агентства «Интерфакс», на протяжении нескольких минут стрелок отказывался как пустить приставов, так и покинуть дом, несмотря на решения Адлерского суда. Двое приставов погибли на месте. После случившегося, как отмечается, 61-летний местный житель сообщил о совершении убийства и сам сдался полицейским, при этом не оказывая сопротивления.

Власти Сочи отмечают, что поводом для конфликта стало разбирательство, начавшееся два года назад. Тогда власти требовали признать дома на одной из улиц города самовольными постройками. В октябре прошлого года иск был удовлетворен, впоследствии решение вступило в силу.

О возбуждении уголовного дела по факту убийства двух приставов пока не сообщалось.