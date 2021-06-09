Суд отказал адвокатам организаций, связанных с Алексеем Навальным, во всех ходатайствах

Об этом сообщил один из представителей защиты, присутствующий на заседании Мосгорсуда, который сегодня начал рассматривать дело о признании этих организаций экстремистскими. Суд перешел к рассмотрению дела по существу. Ожидается, что решение будет объявлено уже сегодня.