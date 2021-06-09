Эксперт: Банки не одобряют попытку силовых структур переложить на них контроль за переводами нежелательным НКО

Банки не одобряют попытку силовых структур переложить на них контроль за переводами в пользу нежелательных НКО. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор школы финансов высшей школы экономики Иван Родионов.

«Банки, по сути дела, должны отслеживать переводы, которые могут потом силовому блоку по своим критериям, а они свои критерии не рассказывают, банки должны об этом рапортовать. А если не рапортовать, они автоматически становятся виноваты. <...> Это попытка перенести свою работу на других, при этом бюджет силовых органов, из-за того, что у них уходит эта функция, не уменьшается. Нормальный был бы ход, если бы банкам за это платили, но так как не платят связи, так не будут платить и банкам. Это просто нежелание тех, кто отвечает за эти вопросы выполнять свою работу самим», — сказал он.

Депутаты Госдумы сегодня в третьем чтении рассмотрят законопроект, по которому все поступления на счета некоммерческих организаций будут контролироваться государством. Согласно законопроекту, банки получат информацию о всех людях, которые перечисляют пожертвования на деятельность НКО: ФИО и адреса проживания людей, переводивших деньги. Эти данные необходимо будет хранить в течение пяти лет после закрытия некоммерческой организации. Помимо этого, в поправках говорится о необходимости контроля за банковскими операциями граждан и организаций, если средства на счет поступают из страны, внесенной в особый список Росфинмониторинга.

Российские банкиры возражают против поправок к закону, предусматривающих контроль за переводами. По мнению банкиров, такой контроль труднореализуем и очень дорог.