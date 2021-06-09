СК РФ: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму», имея целью «формирование идеологии терроризма»

Задержанный блогер Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму», имея целью «формирование идеологии терроризма», сообщает СК РФ, его цитирует РИА. Также Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой блогер Хованский говорит, что действительно исполнял песню с оправданием терроризма. Он сказал, что раскаивается в этом и признает вину.

Напомним, — он был задержан минувшей ночью, у него дома был проведен обыск. Возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма и призывам к террористической деятельности.