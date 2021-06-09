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12:06, 09 июня 2021

Губернатор Рязанской области подтвердил, что пожар в больнице произошел из-за того, что загорелся аппарат ИВЛ

фото: Александр Рюмин/ТАСС
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил, что пожар в Рязанской областной больнице имени Семашко произошел из-за того, что загорелся аппарат ИВЛ, который пыталась потушить медсестра. Специалисты проверяют версию о том, что источником пожара в реанимации Областной клинической больницы имени Семашко в Рязани стала кровать на электроприводе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.


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