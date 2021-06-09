Электросамокаты, которые берут в аренду, исчезли с улиц Петербурга

Возможно, они вернутся после подписания специального соглашения. О том, что известно об этой ситуации — Марк Нуждин



Две компании — «Вуш» и «Молния» — объяснили, почему убрали свои самокаты с петербургских улиц. По словам их представителей это сделано до подписания специального соглашения с городскими властями. Оно должно регулировать использование этого вида транспорта. Накануне вечером появилось сообщение о том, что чиновники договорились с бизнесом о снижении скорости движения электросамокатов по центральным улицам города. Её намерены ограничить на уровне 10 км в час. После этого внезапно владельцы компаний стали увозить самокаты. Сначала они исчезли в центре, а потом и на окраинах. При этом владелец сервиса проката Бизи флай не стал убирать свой транспорт из Кронштадта, сегодня он сообщил «Эху» что неизвестные люди куда то увозят его самокаты. Сейчас он выясняет подробности.

Проблемы у сервисов проката электросамокатов начались после того, как двое молодых людей, арендовавших транспорт, избили прохожего. В офисах прокатных компаний прошли обыски.