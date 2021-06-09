Видеоблогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма

Претензии правоохранителей могут быть связаны с песней про теракт на Дубровке.

Силовики нагрянули с обыском к популярному youtube-блогеру еще накануне вечером. Юрия Хованского задержали в Сантк-Петербурге в рамках дела, возбужденного по статье о публичных призывах, оправдании или пропаганде терроризма – об этом сообщает источник агентства ТАСС. В каком статусе находится блогер не уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет. Видео задержания уже попало в интернет. Едва завидя людей в форме Хованский уточняет, связан ли их визит с его песней.

В песне, с которой связано преследование, действительно есть фразы, одобряющие захват заложников в театральном центре на Дубровке. Телеграм-канал Mash уточняет, что она не была выложена на youtube-канале Хованского, однако публикует фрагмент, где человек с очень похожим голосом поет эти строчки.

На канал Хованского в Youtube подписаны почти 4,5 миллиона человек. Два года назад блогер стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.