По мнению Жириновского, Навальный сам виноват в своем уголовном преследовании

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, политик Алексей Навальный сам виноват в своем уголовном преследовании. Об этом лидер ЛДПР сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ну он сам виноват, почему ему не пойти спокойненько в рядах какой-то партии. Он поехал в Томск, в самолете у него вдруг какой-то приступ, почему сажают самолет, с какой стати? Стресс для всех пассажиров. Почему он уезжает в Германию, почему его там встречает картеж? Лучше, чем президента другой страны, столько полицейских армия, лимузинов – это же все вызывает подозрение, это было осенью этого года. Не было никакой угрозы жизни. Чего не дают документы, подтверждающие отравление? Дайте документы ваших немецких врачей. Все [преследование Навального] по закону идет», — сказал он.

Ранее Алексея Навального перевели в колонию из тюремной больницы, в которой он находился во время голодовки и последующей реабилитации. Политик уже несколько месяцев находится в колонии во Владимирской области. Суд заменил А.Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.