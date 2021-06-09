Разработчики вакцины Спутник стали лауреатами государственной премии в области науки и технологии за минувший год

В области искусства будут награждены митрополит Илларион, оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников.
Награждение пройдет в Кремле 12 июня.
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В области искусства будут награждены митрополит Илларион, оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников.
Награждение пройдет в Кремле 12 июня.
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