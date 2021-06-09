В ГД уточнили редакцию закона о запрете публичной демонстрации изображений нацистов, который рассмотрят во II чтении

В комитете государственной Думы по безопасности уточнили редакцию закона о запрете публичной демонстрации изображений нацистов, который будет рассмотрен во втором чтении.

Если закон будет принят, под запрет попадет демонстрация изображений только руководителей групп и организаций, равно как и тех, кто сотрудничал с теми и был осужден Нюрнбергским трибуналом, а также национальными, военными и оккупационными трибуналами, а не всех, как значилось в первой редакции. При этом материалы с такого рода содержанием будут считаться экстремистскими. В пояснительной записке говорится о том, что они оскорбляют многонациональный народ и память жертв Великой отечественной войны. Вместе с тем использование изображений все же допускается, но только в том случае, если не несет цели героизировать или оправдывать преступников и их идеологию и формирует отрицательное к ним отношение.

Поправки предложены в закон «Об увековечении Победы Советского народа в Великой отечественной войне» и о «противодействии экстремистской деятельности».